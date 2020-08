Furti delle Fiat 500 a Sabaudia: presa banda ‘specializzata’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Sabaudia, supportati nella fase esecutiva da quelli del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Compagnia di Nola, hanno eseguito tre ordinanze di applicazione di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Latina, nei confronti dei soggetti ritenuti gli autori dei Furti seriali avvenuti nei mesi scorsi di autovetture “modello Fiat 500”. Il modus operandi della banda era sempre lo stesso: i tre, a bordo di un veicolo utilizzato come staffetta, dopo qualche giro di ricognizione sul litorale di Sabaudia, individuavano l’autovettura di interesse e, dopo aver forzato la serratura dello sportello, manomettevano il blocco di accensione della stessa e la portavano via. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di identificare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

