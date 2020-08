Frosinone, Nesta: “Finale playoff? Possiamo rimontare ancora” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Sarà importante l’aggressività: cuore, grinta e testa saranno necessarie per provare a ribaltare il risultato. Affronteremo un impegno difficile, ma l’abbiamo già fatto altre volte e Possiamo farcela di nuovo. Non ci spaventa niente, dipenderà tutto da quanto saremo decisi nelle occasioni che ci capiteranno“. Queste le dichiarazioni di Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, alla vigilia di Spezia-Frosinone, finale di ritorno playoff dopo il ko per 1-o dell’andata. “Sul piano tattico cambierà qualcosa. Dopo la partita ho parlato con il presidente, ma l’ho fatto anche ieri – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Ci chiede di massimo impegno e chiaramente di portare il Frosinone in Serie ... Leggi su sportface

