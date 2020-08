Frasso, interruzione idrica per riduzione della portata in contrada Murto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrasso Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Gesesa.Comunichiamo, che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti che alimentano il serbatoio Murto del Comune di Frasso Telesino, saremo costretti ad interrompere l’erogazione del servizio idrico, dalle ore 20.00 fino alle ore 6:30 del mattino successivo.Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web gesesa.it, dove sono riportati anche i 10 ... Leggi su anteprima24

