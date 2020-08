Francia, festeggiamenti e arresti a Parigi: fermate 36 persone dalla polizia (Di mercoledì 19 agosto 2020) festeggiamenti per il raggiungimento della finale di Champions League da parte del Paris Saint-Germain, ma anche arresti: questo è successo nella notte tra martedì e mercoledì a Parigi, dove la polizia ha arrestato 36 persone, responsabili di furti e violenze. Le forze dell’ordine, schierate in massa sugli Champs-Elysees e intorno al Parco dei Principi, sono intervenute in seguito a “numerosi lanci di oggetti, atti di violenza contro pubblici ufficiali, oltraggio e resistenza, furti e occultamento di refurtiva”, secondo quanto ha riferito la Questura. Il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha reagito in mattinata su Twitter: “Alcuni indossano una maglia che ieri sera ha fatto l’orgoglio di un’intera città e persino di un ... Leggi su sportface

ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: E ci credo non sia contenta; le immagini dei festeggiamenti a Parigi ieri notte mostravano chiaramente un futuro trionfo… - Miti_Vigliero : E ci credo non sia contenta; le immagini dei festeggiamenti a Parigi ieri notte mostravano chiaramente un futuro tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia festeggiamenti Francia, festeggiamenti e arresti a Parigi: fermate 36 persone dalla polizia Sportface.it Come siamo arrivati al colpo di stato in Mali

Tra martedì e mercoledì in Mali c’è stato un colpo di stato compiuto da una parte dell’esercito contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il governo guidato dal primo ministro Boubou Cissé. Keita, ...

Francia: forze dell'ordine arrestano 36 persone a Parigi per violenze dopo vittoria Psg

Parigi, 19 ago 11:37 - (Agenzia Nova) - Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato ieri 36 persone nel centro di Parigi, dopo che i festeggiamenti per la vittoria in Champions League del Paris Sain ...

Tra martedì e mercoledì in Mali c’è stato un colpo di stato compiuto da una parte dell’esercito contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il governo guidato dal primo ministro Boubou Cissé. Keita, ...Parigi, 19 ago 11:37 - (Agenzia Nova) - Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato ieri 36 persone nel centro di Parigi, dopo che i festeggiamenti per la vittoria in Champions League del Paris Sain ...