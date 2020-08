Francesco Facchinetti polemico su Instagram: 'Fa più morti il coronavirus o il lockdown?' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Eccone alcuni: 'Leggo questi commenti e sento il tuo parere e invidio i miei coetanei che hanno optato per la 'fuga dei cervelli' sui morti non si scherza... '. 'E riguardo l'economia è un problema ... Leggi su blitzquotidiano

Boriss_1 : Le sorelle Enardu Daniela Martani Er Faina Francesco Facchinetti Ogni giorno uno stronzo si sente in diritto e in… - deliux9 : @perchetendenza Dura la vita dei Premi Nobel per l'Economia. Peter Diamond, Micheal Kreamer, Francesco Facchinetti. - Nico44856994 : @TizianaFerrario @repubblica Non capisco perche' si consideri Francesco Facchinetti un vip.Forse si preferiscono mo… - wdonnablog : Francesco Facchinetti lancia una polemica: “Fa più vittime il Covid o il lockdown?” - - salvatori_luigi : Ecco...! Individui come Francesco Facchinetti (che è noto alle cronache grazie al suo papà ! )..si pongono quesit… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non... Il Mattino Francesco Facchinetti polemico su Instagram: “Fa più morti il coronavirus o il lockdown?”

Francesco Facchinetti dice la sua a proposito del coronavirus. E’ peggio essere contagiati o restare a casa per via del lockdown? Francesco Facchinetti ha condiviso sul suo profilo Instagram un video ...

Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita»

Francesco Facchinetti parla dell'emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Ro ...

Francesco Facchinetti dice la sua a proposito del coronavirus. E’ peggio essere contagiati o restare a casa per via del lockdown? Francesco Facchinetti ha condiviso sul suo profilo Instagram un video ...Francesco Facchinetti parla dell'emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Ro ...