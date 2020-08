Formazioni ufficiali Lione Bayern Monaco: out Dembele, c’è Perisic (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la semifinale di Champions League 2019/20: Formazioni Lione Bayern Monaco Ecco gli schieramenti ufficiali di Lione-Bayern Monaco, match valido per la semifinale di Champions League 2019/2020. Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcar; Dubois, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Memphis. Bayer Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic, Lewandoski. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

