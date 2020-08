Fontana di Trevi, provano ad incidere il proprio nome: sanzione per una coppia di turisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Due turisti di 61 e 44 anni sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo “ex Trevi”, mentre tentavano di effettuare un’incisione a ridosso della Fontana di Trevi. Durante il quotidiano servizio di controllo della piazza, un agente ha notato alcuni movimenti sospetti e, avvicinandosi, ha sorpreso la coppia mentre era intenta ad incidere il proprio nome con una monetina da 2 centesimi su uno dei basamenti della scalinata posta di fronte al monumento. I due, un cittadino residente in Germania con la sua compagna di nazionalità slovacca, sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando di via della Greca per ulteriori accertamenti: al termine sono stati denunciati per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

