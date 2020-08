Fondi maltempo, Coletta (M5S): “Li aspettiamo dal 2003, De Luca tace” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Le inefficienze del governo regionale campano sono tali e tante che ricostruirle è un lavoro da storici. E oggi ci tocca sollecitare il governatore De Luca affinché rilasci agli agricoltori quei Fondi stanziati dal governo nel lontano 2003, come risarcimento per i danni del maltempo”. A dirlo in una nota la candidata M5S al consiglio regionale Antonella Coletta, a nome da molti cittadini che, soprattutto nel territorio del Fortore, attendono ancora il riconoscimento degli importi dovuti. “Se De Luca avesse a cuore il Sannio – prosegue l’attivista cinquestelle – sarebbe in grado di dare una risposta agli agricoltori che aspettano ancora i Fondi per i danni del maltempo del ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Fondi maltempo Fondi maltempo, Coletta (M5S): “Li aspettiamo dal 2003, De Luca tace” anteprima24.it Dal Governo 3,6 milioni alle scuole, Cuttica: “Grazie al lavoro della senatrice Matrisciano e ministro Azzolina”

ALESSANDRIA – È un Gianfranco Cuttica di Revigliasco – così come tutta l’Amministrazione Comunale – più che soddisfatto quello che ha voluto commentare la notizia dello stanziamento di 3,6 milioni des ...

Fornaro (LeU): “Bene il Governo per fondi alle scuole dopo danni per maltempo”

Inizia così il commento di Federico Fornaro di Liberi e Uguali per lo stanziamento dei fondi a favore degli edifici scolastici della provincia di Alessandria. “È confermato, altresì ...

