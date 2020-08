Firenze, difende anziano dalla violenza: tunisino lo massacra di botte (Di mercoledì 19 agosto 2020) Salvatore Di Stefano Il nordafricano, irregolare sul suolo italiano, ha aggredito senza motivo apparente un ottantenne che passeggiava tranquillo, poi ha rivolto la sua furia nei confronti di un romeno amico dell'anziano Una brutale aggressione che si è conclusa con un duplice arresto quella che si è registrata intorno alle 19:30 dello scorso lunedì a Firenze. In manette è finito un cittadino tunisino di 20 anni, irregolare sul suolo italiano e senza fissa dimora, il quale dal carcere fiorentino di Sollicciano dovrà rispondere dell'accusa di lesioni gravi. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Questura del capoluogo toscano il nordafricano lunedì sera si trovava seduto su di una panchina di piazza Torquato Tasso quando, per motivi ancora sconosciuti agli inquirenti, si ... Leggi su ilgiornale

