Fiorentina: cambia nome e squadra, scopriamo la nuova rosa (Di mercoledì 19 agosto 2020) cambia pelle la Fiorentina versante femminile. Non ci sarà più in classifica la Fiorentina Women, al suo posto la ACF Fiorentina. Cosa cambia? Il progetto. Le ragazze entrano a far parte a pieno titolo della famiglia viola sotto lo stesso tetto degli uomini e la guida del presidente Comisso. Un preludio a stagioni di soddisfazioni che però ttrovano il gelo con l’inizio del mercato da parte dei tifosi che seguono la squadra femminile. Il primo colpo inferto è la partenza di Alia Guagni, inaspettata per molti, annunciata per altri. Il difensore della nazionale compie una scelta di vita firmando un triennale con l’Atletico Madrid. Secondo quanto ha dichiarato nei saluti, sarebbe solo un arrivederci. Possibile pertanto che alla scadenza del ... Leggi su sport.periodicodaily

Stefano_Steve85 : @CampioneOmaggio @alessiobacch @DiMarzio di serie A no.. ma cambia poco, mi hai detto che era entrato per sbaglio i… - Fiorentinanews : Repubblica: L'ultimo arrivato cambia la #Fiorentina - roccohhh71 : RT @sergeeej21: Lucas Leiva, dal Liverpool alla Lazio, si è messo in gioco, si è preso il centrocampo ed ha vinto 3 trofei, che dire. Serge… - sergeeej21 : Lucas Leiva, dal Liverpool alla Lazio, si è messo in gioco, si è preso il centrocampo ed ha vinto 3 trofei, che dir… - EmilioFarina : @fbmaarket C'è l'outsider italiana ragazzi a detta di @AlessioBuzzanca. Una non ancora uscita sui giornali con la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cambia Repubblica: L’ultimo arrivato cambia la Fiorentina fiorentinanews.com Fiorentina: cambia nome e squadra, scopriamo la nuova rosa

Cambia pelle la Fiorentina versante femminile. Non ci sarà più in classifica la Fiorentina Women, al suo posto la ACF Fiorentina. Cosa cambia? Il progetto. Le ragazze entrano a far parte a pieno ...

Torino su Karol Linetty: sfida con la Fiorentina per il polacco del club blucerchiato

Sul polacco della Samp pressing della Fiorentina. Il Torino continua a lavorare per portare ... SEGUI TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO DELLA SAMPDORIA. Il cambio di offerta per Linetty, ha messo in ...

Cambia pelle la Fiorentina versante femminile. Non ci sarà più in classifica la Fiorentina Women, al suo posto la ACF Fiorentina. Cosa cambia? Il progetto. Le ragazze entrano a far parte a pieno ...Sul polacco della Samp pressing della Fiorentina. Il Torino continua a lavorare per portare ... SEGUI TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO DELLA SAMPDORIA. Il cambio di offerta per Linetty, ha messo in ...