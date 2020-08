Finale di ritorno playoff, Sacchi fischierà Spezia-Frosinone (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nomi dei componenti della terna arbitrale che dirigeranno la Finale di ritorno dei playoff della Serie B, in programma giovedì 20 Agosto 2020 alle ore 21.15 . Spezia - ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : La finale di #UCL e un pensiero al futuro: ritorno in Italia? Thiago Silva risponde così - Lega_B : ?? Termina 3???1?? la prima semifinale di ritorno. @acspezia che ribalta il risultato dell’andata ed è la prima fina… - RaiSport : #Finale ritorno #playoff, #Sacchi arbitra #SpeziaFrosinone Con lui gli assistenti Pagliardini e Muto, alla #Var Au… - sportli26181512 : Finale di ritorno playoff, Sacchi fischierà Spezia-Frosinone: La sfida decisiva per l'accesso in Serie A si giocher… - DAZN_IT : Grinta, assist, gol: un classe '98 con esperienza da vendere ?? Giulio Maggiore vuole guidare le Aquile ad uno stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale ritorno C.S. Follo: il saluto dei tifosi in vista della finale di ritorno Spezia Calcio Sito Ufficiale Serie B. Finale ritorno playoff, Sacchi arbitra Spezia-Frosinone

Spezia-Frosinone, Sacchi designato per la finale di ritorno playoff

TORINO - L'Aia ha comunicato il nome dell'arbitro che fischierà la finale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma giovedì 20 Agosto 2020 alle ore 21.15.

