Figlio di 2 anni massacrato: dopo il patrigno in cella la madre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentina Raffa La donna complice dei pestaggi costati la vita al bimbo. I parenti: "Ci dicevano che il piccolo cadeva" La casa degli orrori era una casa popolare in un quartiere di Rosolini, nel Siracusano. È lì che viveva il piccolo Evan, 21 mesi, massacrato di botte dalla madre e dal suo convivente. Il suo corpicino era straziato, pieno di ecchimosi, quando è arrivato lunedì pomeriggio privo di vita con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Con lui c'era la mamma. Le persone in attesa del proprio turno parlano di qualcosa di «sconvolgente». Il medico che l'ha visto per primo ha notato subito i segni sul collo e i tanti lividi palesemente provocati da delle percosse subite da poco, ma probabilmente anche pregresse. Il personale sanitario, rimasto senza parole, ha ... Leggi su ilgiornale

Toni_ct_1 : RT @Viola59459753: Dei ragazzi hanno danneggiato la piazza, per i genitori è stato sbagliato aver chiamato i Carabinieri perché è una ragaz… - 90ordnasselA : “.. Ma perché a 62 anni Jorge Messi (che gestisce gli affari di Leo insieme a Rodrigo, altro suo figlio) si prende… - guu399 : RT @Viola59459753: Dei ragazzi hanno danneggiato la piazza, per i genitori è stato sbagliato aver chiamato i Carabinieri perché è una ragaz… - tataclo1968 : @IlCommentatore_ Scusa ma perché cosa avrebbe dovuto bere? Anche mio figlio alle feste di compleanno ( 12 anni) bev… - FroioPietro : @marieta99044909 Veramente mio figlio ha 19 anni ssgue la politica almeno da tre, conosce Draghi e non l'ha ascolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Figlio anni Figlio di 2 anni massacrato: dopo il patrigno in cella la madre il Giornale Addio a Mariolina De Fano, il cordoglio di Decaro: “Bari perde una delle più amate interpreti della comicità popolare”

Mariolina De Fano è figlia di quella vitalità culturale che animò Bari negli anni Settanta con esperienze teatrali molto significative. Bari oggi perde uno dei suoi volti più noti e popolari. Ciao ...

Dj morta, certificato medico trovato in auto: Viviana soffriva di paranoia e crisi mistiche

Nell'auto di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta l'8 agosto sotto un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Caronia (Messina), è stato trovato un certificato medico che attesta le sue c ...

Mariolina De Fano è figlia di quella vitalità culturale che animò Bari negli anni Settanta con esperienze teatrali molto significative. Bari oggi perde uno dei suoi volti più noti e popolari. Ciao ...Nell'auto di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta l'8 agosto sotto un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Caronia (Messina), è stato trovato un certificato medico che attesta le sue c ...