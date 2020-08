Fenici torna in azione a Imola nella Porsche Sports Cup Suisse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesco Maria Fenici ritorna in azione sul circuito di Imola , dove lo scorso anno, alla sua terza gara in assoluto, mise a segno la prima vittoria della carriera. Il pilota romano della FF ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Fenici torna Porsche Sport Cup: Fenici torna in azione a Imola Corriere Nazionale Ancora una volta il Libano, la patria dei Fenici e delle religioni

Il Libano è stato la culla dei Fenici e con esso la nascita di alcuni dei più antichi ... e più di 50.000 firme sono state rapidamente raccolte per far sì che il Paese tornasse a essere un ...

Tutti a scuolaLe mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia

Sembra ieri che pareva il futuro della pedagogia fossero i figli che il venerdì non andavano a scuola per protestare contro lo scioglimento della calotta artica. Obiettavi che forse i figli delle tue ...

