Fenerbahce | contratto biennale per il centrocampista José Sosa

Il Fenerbahce ha trovato un accordo biennale da tre milioni a stagione con il centrocampista José Sosa, ex giocatore del Milan

Eljif Elmas non avrà forse giocato quanto sperato, ma tanto è bastato per convincere tutti, allenatore, dirigenti e tifosi, della bontà delle sue qualità da centrocampista. Il giovane calciatore maced ...

Notizie Lazio – Prima offerta del Fenerbahce per Bastos

ROMA – Il futuro di Bastos è sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore angolano ha il contratto in scadenza tra una sola stagione, ma i biancocelesti vogliono monetizzare subito la sua cessione. Il ...

ROMA – Il futuro di Bastos è sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore angolano ha il contratto in scadenza tra una sola stagione, ma i biancocelesti vogliono monetizzare subito la sua cessione. Il ...