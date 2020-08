Fedez e Chiara Ferragni cantano Felicità di Al Bano e Romina in un tremendo karaoke (video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fedez e Chiara Ferragni cantano Felicità di Al Bano e Romina al karaoke ma il risultato è esilarante. I Ferragnez stanno trascorrendo qualche settimana di vacanza in Sardegna, dove si sono cimentati nell'esibizione di cui hanno anche postato il video. Il risultato dell'esibizione al karaoke è stato quello atteso, con una valanga di commenti e di divertimento da parte dei followers che hanno apprezzato la loro maniera di mettersi in gioco, seppure in un momento di svago (qui il video del karaoke). Un'estate all'insegna delle vacanze, quella dei coniugi Lucia, che continuano a rendere conto dei loro spostamenti sui rispettivi canali social. I Ferragnez stanno trascorrendo le ... Leggi su optimagazine

_locaporti__ : RT @MaryMusic08: Io su Instagram mi fido solo di Fedez (con annessa Chiara ovviamente) e Tommaso Zorzi che si espongono per criticare i com… - siamo_la_Roma : ?? #Zaniolo e #Fedez insieme a Porto Cervo ?? Con loro anche Chiara #Ferragni, moglie del rapper ???? Di cosa avranno… - colpad3lvino : @zuccherosfigato da maurizio e maria, e da fedez e chiara è tutto. ci vediamo alla prossima puntata di icone italiane ragazzi. ???? - MyHeadIsAJungl1 : Zainolo e Chiara Ferragni a cena a Porto Cervo...ma vi assicuro che non è lo scoop dell'estate...C'era anche Fedez.… - Ida_Mar87 : RT @sbetz10: Che voglia di karaoke con Fedez e Chiara -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara Chiara Ferragni e il videocorso: «Allenati con Fedez». Ma il risultato è disastroso Leggo.it Fedez e Chiara Ferragni cantano Felicità di Al Bano e Romina in un tremendo karaoke (video)

Fedez e Chiara Ferragni cantano Felicità di Al Bano e Romina al karaoke ma il risultato è esilarante. I Ferragnez stanno trascorrendo qualche settimana di vacanza in Sardegna, dove si sono cimentati n ...

Zaniolo-Fedez, l’unione si rafforza: cena di lavoro in Sardegna

Proseguono le vacanze di Nicolò Zaniolo in Sardegna e proseguono con una cena un po’ di divertimento e un po’ di lavoro con Fedez. Il numero 22 della Roma, insieme alla fidanzata Sara e al collaborato ...

Fedez e Chiara Ferragni cantano Felicità di Al Bano e Romina al karaoke ma il risultato è esilarante. I Ferragnez stanno trascorrendo qualche settimana di vacanza in Sardegna, dove si sono cimentati n ...Proseguono le vacanze di Nicolò Zaniolo in Sardegna e proseguono con una cena un po’ di divertimento e un po’ di lavoro con Fedez. Il numero 22 della Roma, insieme alla fidanzata Sara e al collaborato ...