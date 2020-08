Farina richiamata dagli scaffali: pericolo per la salute dei consumatori, riconsegnare in negozio [MARCHIO E LOTTO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) La nota catena di supermercati Bennet ha pubblicato l’avviso di richiamo per un LOTTO di Farina di riso senza glutine a MARCHIO Il Molino Chiavazza, per via di una contaminazione da soia non dichiarata in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di LOTTO 025360 e il termine minimo di conservazione è indicato in 15-03-2021. La Farina di riso in questione è stata prodotta da Molino F.lli Chiavazza S.p.A. Via Racconigi 5 – 12030 Casalgrasso (CN) nella sede dello stabilimento di Pancalieri (TO) Via Pinerolo 75. Chi è allergico alla soia NON deve dunque consumare il prodotto con il numero di LOTTO indicato e può restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso ... Leggi su meteoweb.eu

