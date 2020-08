fake news: se un bimbo positivo viene trovato a scuola… (Di mercoledì 19 agosto 2020) La notizia che circola da diverse ore sui social, secondo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 non sarà possibile ai genitori andare a prendere i propri figli a scuola, è una fake news. Lo afferma l’Istituto Superiore di Sanità in un comunicato, in cui invece precisa che “è la figura del genitore che è chiamata a gestire tutti i percorsi”.“E’ in preparazione, e verrà finalizzato e reso pubblico nelle prossime ore, un documento che contiene le indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici preparato dalle istituzioni competenti – scrive l’iss -. Si invita pertanto a considerare le notizie riferite al documento stesso solo una volta che questo venga reso disponibile; in particolare sono da considerare ... Leggi su udine20

MIsocialTW : ?? IMPORTANTE DA SAPERE ?? Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno… - Agenzia_Ansa : La notizia secondo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 non sarà possibile ai genito… - ricpuglisi : Qualcuno mi spiega per bene la faccenda dei 5 giovani ricoverati in condizioni gravi per #Covid19 in Puglia? È notizia vera? È fake news? - weevil_forbix : RT @Agenzia_Ansa: E' una fake news la notizia econdo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 non sarà possibile… - VangeloMatteo : @MilkoSichinolfi Dal Vangelo secondo Matteo: #Salvini è ganghiano e quindi un patriota, secondo la #Ceccardi, candi… -