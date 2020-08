Facebook accusato di promuovere contenuti fascisti e che negano l’Olocausto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Facebook è stato accusato di promuovere la negazione dell’Olocausto e contenuti fascisti. Un rapporto scioccante ha affermato che l’algoritmo del gigante dei social media tratta il contenuto come un “dibattito sui fatti” e non come antisemitismo. Il rapporto afferma che le pagine dei post di negazione dell’Olocausto vengono “attivamente raccomandati” agli utenti. L’ Institute for Strategic Dialogue (ISD) ha condotto l’indagine e ritiene che il contenuto debba essere riconosciuto come incitamento all’odio. I ricercatori hanno utilizzato una parola chiave comunemente usata dai negazionisti dell’Olocausto per trovare 28 gruppi Facebook e otto pagine che contenevano contenuti antisemiti. I gruppi e le ... Leggi su italiasera

