Facciamo poco sport per stare bene, ecco quanto ne servirebbe (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sappiamo bene che l 'attività fisica porta benefici alla salute, ma secondo un nuovo studio emerge che un'attività più intensa porta ancora più benefici. La ricerca a cura del Medical Research Council,... Leggi su quotidiano

Facciamo poco sport per stare bene, ecco quanto ne servirebbe

Roma, 19 agosto 2020 - Sappiamo bene che l'attività fisica porta benefici alla salute, ma secondo un nuovo studio emerge che un'attività più intensa porta ancora più benefici. La ricerca a cura del Me ...

Elezioni, Meloni: «Noi uniti, se vinciamo le regionali pronti a scendere in piazza»

Come hanno fatto Pd e M5S, il cui collante è l’attaccamento alle poltrone, visto che nei programmi e nella linea continuano ad avere poco in comune». Ma allora a che serve un patto scritto, se non a ...

