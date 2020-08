F1, Hamilton elogia Vettel: “Ha grande carattere, provo empatia per lui” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ho fatto dei commenti in passato, ma ho visto la gara difficile fatta da Sebastian a Silverstone e tutto quello che posso fare è provare empatia per lui, a causa della posizione in cui si trova. provo a essere comprensivo“. Queste le parole di Lewis Hamilton sul collega Sebastian Vettel, che sta passando un momento difficile alla guida della Ferrari. “Anche perché non può essere una grande sensazione sentirsi dire che il tuo team non vuole continuare con te, soprattutto quando si corre per una squadra per cui dai il cuore – ha proseguito il pilota britannico -. Penso che il modo in cui spinge e continua ad aiutare la squadra dimostri semplicemente il grande carattere che ha e il suo impegno nelle corse. Spero gli venga ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 - Le parole di #Hamilton su #Vettel -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton elogia F1, Hamilton elogia Vettel: "Ha grande carattere, provo empatia per lui" Sportface.it Gp Spagna, Hamilton: "Mercedes da ammirare, gran gestione gomme"

MONTMELO' - Lewis Hamilton si gode l'ennesima vittoria in Formula 1 vincendo anche la gara del Gran Premio di Spagna ed elogia in particolar modo la gestione delle gomme: "E' stata una grandissima gio ...

MONTMELO' - Lewis Hamilton si gode l'ennesima vittoria in Formula 1 vincendo anche la gara del Gran Premio di Spagna ed elogia in particolar modo la gestione delle gomme: "E' stata una grandissima gio ...