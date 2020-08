Evan Lo Piccolo ammazzato di botte, il padre e la nonna avevano già denunciato i maltrattamenti ma nessuno era intervenuto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono le indagini della procura di Siracusa per chiarire le cause della morte del Piccolo Evan. Intanto il papà del bambino, rientrato in Sicilia, attacca la ex moglie e il nuovo compagno. Letizia Spatola e Salvatore Blanco sono indagati per lesioni, maltrattamenti in famiglia e omicidio in concorso. Questo è quanto trapela dalla Procura … L'articolo Evan Lo Piccolo ammazzato di botte, il padre e la nonna avEvano già denunciato i maltrattamenti ma nessuno era intervenuto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

