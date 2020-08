Europa League, Siviglia-Inter in finale: data, orario e diretta TV (Di mercoledì 19 agosto 2020) Siviglia-Inter: diretta TV e streaming Ultimo atto per l’Europa League 2019/2020 che venerdì 21 agosto alle 21:00 vedrà iniziare l’atto finale con la sfida tra Siviglia e Inter che si contenderanno il titolo allo stadio Köln di Colonia: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere in diretta TV Siviglia-Inter La partita tra biancorossi e nerazzurri sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport 1 HD canale 201 a partire dalle ore 21:00, su Sky Sport Football canale 203 a partire dalle 21 e su Sky Sport, ... Leggi su intermagazine

