Europa League, il Siviglia ufficializza le divise della finale: Inter con calzettoni bianchi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Siviglia svela le divise della finale di Europa League contro il Siviglia Con una nota sul proprio sito ufficiale il Siviglia ha svelato quelle che saranno le divise della finalissima di Europa League contro l’Inter di venerdì sera. Per quanto riguarda i nerazzurri scenderanno in campo con la maglia home della stagione 2019/2020 ossia quella indossata fin qui. I calzoncini saranno quelli classici neri mentre i calzettoni saranno bianchi. Per quanto riguarda la divisa dei portieri Samir Handanovic indosserà quella arancione già indossata in semifinale contro lo ... Leggi su intermagazine

