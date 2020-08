Era Izzie Stevens in Grey’s Anatomy: oggi 41 anni, occhiali, tuta e capelli neri [FOTO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come dimenticare Izzie Stevens, la “dottoressa modella” di Grey’s Anatomy? Bellissima, sensibile, appassionata al punto da commettere non pochi errori per amore. Sono passati molti anni da quando Katherine Heigl, l’attrice che per anni l’ha interpretata, ha lasciato la serie. Ma cosa fa oggi e come è diventata? Moltissimi amori, tra cui la drammatica e romanticissima storia col paziente terminale Denny Duquette e il matrimonio tumultuoso con Alex Karev. Una lunga e intensa amicizia con George O’Malley e poi la lunga battaglia contro un cancro in stato avanzato. Izzie Stevens ne ha vissute molte prima di chiudere il suo percorso in Grey’s Anatomy. Di sicuro è stato uno dei volti ... Leggi su velvetgossip

