Er Faina, chi è “l’opinionista social” e perché ha guadagnato 83mila follower con un video sulle discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ex operatore ecologico, oggi influencer e ‘opinionista social‘. In mezzo una comparsata a Temptation Island Vip nelle vesti di concorrente. Si potrebbe riassumere così il curriculum vitae di Damiano Coccia, conosciuto dai più come “Er Faina”. Negli ultimi giorni sui social non si è fatto altro che parlare di lui: il suo nome è finito nei trending topics su Twitter, mentre il suo profilo Instagram ha “guadagnato” 83mila nuovi followers in sole 48 ore. “A regà buongiorno” è il suo motto (ci ha scritto persino un libro con questo titolo), ed è anche la prima frase del video che ha scatenato tanto putiferio. Quattro minuti per spiegare ai suoi followers, che ora sono più di un milione, ... Leggi su ilfattoquotidiano

fmazzoni7 : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… - for_lete : @marieta99044909 Non generalizzare, ci sono molti ragazzi che sanno cosa succede nel mondo e cercano di dare il lor… - FQMagazineit : Er Faina, chi è “l’opinionista social” e perché ha guadagnato 83mila follower con un video sulle discoteche - Frances00128193 : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… - clikservernet : Er Faina, chi è “l’opinionista social” e perché ha guadagnato 83mila follower con un video sulle discoteche -