Eminem non è morto: perché l’hashtag Rip Eminem è in tendenza (Di mercoledì 19 agosto 2020) RIP Eminem è l’hashtag in trend su Twitter che ha mandato in tilt i fan. Sono molti gli utenti sul social che hanno subito dimostrato di essere sconvolti dalla notizia. In particolare, il pubblico non ha potuto non pensare alla morte del noto rapper. I moltissimi fan in tutto il mondo, di fronte a questa … L'articolo Eminem non è morto: perché l’hashtag Rip Eminem è in tendenza proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

