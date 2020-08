Eminem è morto? Su Twitter spopola l’hashtag: “RIP Eminem”, la vertà (Di mercoledì 19 agosto 2020) Eminem è morto? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan da tutto il mondo dopo che nelle tendenze di Twitter è apparso l’hashtag #RipEminem. Ecco cosa è successo. Eminem Fonte Foto: GettyImagesSui social network impazza l’hashtag #RipEminem e fan di tutto il mondo sono andati nel panico temendo per la vita del loro beniamino. Il tutto ha preso vita dal tweet di un utente che ha scritto: “Ho ucciso Eminem”, scatenando un vero e proprio putiferio. Immediato infatti lo shock per i fan del noto rapper, alcuni dei quali si sono dilungati in messaggi di cordoglio facendo letteralmente impazzire il noto social. Eminem è morto? La verità ... Leggi su chenews

Mr_Matt_170691 : #ripeminem Eminem non è morto!! Non oso immaginare quando morirà Siffredi però... - voyrsky : @circumvenio Ora vorrei capire se Eminem è morto davvero - Notiziedi_it : Eminem è morto? Il tweet di un utente: “L’ho ucciso”, ma è una bufala - RevenewsI : In poche ora ha fatto il giro del mondo dopo un tweet in cui si annunciava il suo assassinio: niente paura, #Eminem… - generacomplotti : RT @occhio_notizie: Attimi di apprensione per i fan del rapper statunitense -