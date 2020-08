Elmas, il CT macedone: "Mi ha detto che è felice per il rinnovo, il club crede in lui. Può fare più ruoli" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Napoli, ha rinnovato il contratto col club azzurro e ieri è arrivato l'annuncio. Leggi su tuttonapoli

"Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui ..."