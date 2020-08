Elizabeth Debicki, storia e carriera della nuova Lady D di “The Crown” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Copia il look di Lady Diana in The Crown sfoglia la gallery Non ha ancora compiuto 30 anni, ma ha appena ottenuto un ruolo che colleghe anche più affermate sognano da tutta una vita. Elizabeth Debicki, attrice australiana (da parte di madre, perché suo padre è polacco) interpreterà Lady Diana nella quinta e sesta stagione – le ultime – della celebre serie Netflix The Crown. Leggi anche › “The Crown”: Netflix ... Leggi su iodonna

ReignOfTheSerie : The Crown, Elizabeth Debicki sarà Lady D nelle ultime due stagioni *KlausMary* #dianaspencer #ElizabethDebicki… - goldenireneh : Il livello di disconnessione dalla realtà delle fangirlz del twitter Italia è tale che si aspettano la consacrazio… - GQitalia : Elizabeth Debicki è l'attrice del momento - Wheeracle : RT @brunettecookie: Grazie Nina Gold, Robert Sterne e Adriano Goldman per aver scelto Elizabeth Debicki, anche le ultime due stagioni saran… - brunettecookie : Grazie Nina Gold, Robert Sterne e Adriano Goldman per aver scelto Elizabeth Debicki, anche le ultime due stagioni s… -