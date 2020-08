Elite Dangerous Odyssey a tutta esplorazione grazie al nuovo video diario degli sviluppatori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elite Dangerous vedrà l'attraversamento a piedi tra pianeti una volta che la sua espansione Odyssey verrà lanciata il prossimo anno. Ma per stuzzicare la curiosità dei fan, lo studio di sviluppo ha pubblicato recentemente un nuovo video diario in cui ci si focalizza sul tema dell'esplorazione, con tantissime novità in arrivo con i prossimi contenuti.Frontier Developments ha condiviso alcuni dettagli aggiuntivi sui luoghi che gli esploratori curiosi potranno incontrare una volta che l'aggiornamento grazie ad Odyssey sarà disponibile. Coloro che sperano nei fantastici biomi di No Man's Sky, o anche nello spettacolo dei pianeti urbani di Star Citizen, potrebbero tenere sotto controllo le loro aspettative. ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuovo video diario degli sviluppatori di #EliteDangerous che mostra i contenuti di #Odyssey. - Multiplayerit : Elite Dangerous: Odyssey, Frontier vuole farci sentire come Neil Armstrong - PCGamingit : Elite Dangerous: Odyssey ci invita a esplorare ogni centimetro della galassia - - GamesPaladinsIT : Elite Dangerous: Odyssey ti invita a esplorare ogni centimetro della nostra galassia e ad immergerti nelle nuovissi… - GamingToday4 : Elite Dangerous: Odyssey, Frontier vuole farci sentire come Neil Armstrong -