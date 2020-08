Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma ai ferri corti: le nuove accuse choc dell’ex corteggiatrice (Video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuovo capitolo dello scontro tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Le due ex corteggiatrici, un tempo amiche, sono oggi ai ferri corti: non si placano le accuse reciproche tant’è che sono recentemente anche arrivate alle mani. Tutto era partito quando Eliana aveva accusato Selvaggia di frequentarsi col suo ex fidanzato. Dal canto suo, la Roma aveva respinto le accuse affermando che quel ragazzo non era mai stato insieme alla Michelazzo. Oggi, i rapporti tra le due sono ancora tesissimi e ieri, Eliana è tornata sulla questione, rispondendo ad un commento postato da Selvaggia. La Romana, infatti, si è detta ... Leggi su isaechia

