Elezioni regionali, Conte per l’alleanza Pd-M5S anche in Puglia Intervista rilasciata al Fatto quotidiano a tre giorni dalla presentazione delle liste (Di mercoledì 19 agosto 2020) La politica non è fatta di muri né di veti. Bisogna guardare all’interesse generale e non a quello particolare. È la risposta di Giuseppe Conte ad una domanda nell’ambito dell’Intervista pubblicata oggi dal Fatto quotidiano. Una domanda specifica riguardo alla situazione della Puglia, a tre giorni dalla presentazione delle liste per le Elezioni regionali. Senso del titolo dell’Intervista: M5S-Pd, alleanze alle regionali occasione da non perdere. L'articolo Elezioni regionali, Conte per l’alleanza Pd-M5S anche in Puglia ... Leggi su noinotizie

LegaSalvini : PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE - LegaSalvini : #SALVINI, IL CORONAVIRUS E IL SOSPETTO: 'PD E M5S, QUALCUNO PENSA AL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI' - matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - MarcoSpanu7 : RT @intuslegens: 1) Ieri decretato l’obbligo di #mascherina serale. 2) Il #mef, un minuto dopo: non più rinviabile il ricorso al #MES. 3) #… - 88cc4ccffae5467 : RT @opigrosseto: Con oggi abbiamo avviato una serie di incontri con i candidati alle imminenti elezioni regionali Toscane. Oggi ci ha fatt… -