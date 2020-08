Elettra Lamborghini fa il test per il Coronavirus: ‘Non ce n’è Coviddi’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) In questi giorni in cui i dati relativi al Coronavirus sembrano in discreta risalita e con un’età media dei positivi sempre più bassa, anche Elettra Lamborghini vuole essere sicura circa il proprio stato di salute e per questo si è sottoposta al test rapido per l’identificazione della positività al Covid-19. La cancellazione del tour e il matrimonio alle porte Il risultato, per fortuna, è negativo come fa sapere lei stessa su Instagram scrivendo “Non ce n’è Coviddi“, riprendendo il tormentone nato dalla signora di Mondello, resa celebre da un servizio di Live non è la d’Urso. Nei giorni scorsi inoltre la twerking queen aveva provveduto a cancellare le restanti date del tour estivo, visto l’alto pericolo di assembramenti e vista ... Leggi su tvzap.kataweb

