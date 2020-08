Elettra Lamborghini fa il tampone da Covid-19 | Quali sono i risultati della cantante? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elettra Lamborghini durante la giornata di ieri ha fatto il tampone per il Codiv-19 direttamente all’interno delle sue storie Instagram. La cantante infatti, sembra molto preoccupata per l’aumentare dei contagi tanto da prendere nelle settimane scorse una decisione importantissima. Una delle voci che durante l’estate non puoi non cantare ma anche un grandissimo segno di responsabilità in questi mesi estivi del 2020. Elettra nonostante la hit che ha fatto uscire con Giusi Ferreri ha deciso di non organizzare nessuno concerto in vista dei tantissimi casi che, stanno aumentato a causa del Covid-19. Una scelta che, l’ha portata durante la giornata di ieri a fare il tampone per capire meglio la sua situazione attuale. Elettra ... Leggi su giornal

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - trash_italiano : Però almeno abbiamo mandato Elettra Lamborghini a Sanremo. - fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - rossellarossi16 : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… - aaorsi72 : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Le Vibrazioni e Gabbani arrivano a Fossano, Elettra Lamborghini annulla La Fedeltà Napoli, arrivi al porto: "Controlli ok ma assembramenti inevitabili"

Aeroporto Capodichino, l'area arrivi chiusa a familiari e amici per evitare assembramenti Chiusa al pubblico l'area arrivi dell'aeroporto di Capodichino di Napoli per evitare assembramenti nell'ambito ...

ELISABETTA CANALIS, una sirena con il mini-costume. Wanda Nara, Belen e... Foto delle vip

Poi Belen si volta ed è bella da togliere il fiato. Elettra Lamborghini: "Twerkare nella piscina della villa di Versace..." Elettra Lamborghini posta un ricordo su Instagram. La cantante celebra un ...

Aeroporto Capodichino, l'area arrivi chiusa a familiari e amici per evitare assembramenti Chiusa al pubblico l'area arrivi dell'aeroporto di Capodichino di Napoli per evitare assembramenti nell'ambito ...Poi Belen si volta ed è bella da togliere il fiato. Elettra Lamborghini: "Twerkare nella piscina della villa di Versace..." Elettra Lamborghini posta un ricordo su Instagram. La cantante celebra un ...