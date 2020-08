Eleonora Daniele, dopo la maternità ricomincia la nuova stagione di Storie italiane (Di mercoledì 19 agosto 2020) Eleonora Daniele è stata riconfermata alla conduzione di Storie italiane, il programma di Rai 1 che la vede alla guida dal 2013. Per la conduttrice veneta si tratta di un momento molto positivo, dopo l’arrivo della figlia Carlotta, nata il 25 maggio. Questa sua esperienza si rifletterà anche nella nuova stagione del programma, in cui vorrà dare più spazio alle donne: “Il fatto di essere mamma ti apre canali emotivi più forti, come era già successo in gravidanza – aveva raccontato in un’intervista a Il Giornale – Mi sono addolcita e penso si vedrà”. Il nuovo approccio di Storie italiane La partenza di Storie ... Leggi su thesocialpost

