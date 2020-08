Ecco le foto di Bill Clinton che viene massaggiato dalla ‘schiava del sesso’ di Epstein. Giusto in tempo per il discorso alla convention Dem (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come se non fosse abbastanza imbarazzante per il partito che si dichiara difensore delle donne presentare Bill Clinton alla sua convention, le foto dell’ex presidente con una delle vittime di Jeffrey Epstein sono emerse il giorno del suo discorso. Il Daily Mail ha pubblicato martedì immagini esclusive che mostrano Clinton mentre riceve un massaggio nel 2002 dalla 22enne Chauntae Davies, che sarebbe stata violentata ripetutamente dal miliardario Epstein per un periodo di quattro anni. Il massaggio è avvenuto mentre Clinton, insieme agli attori Kevin Spacey e Chris Tucker, volava con Epstein sul famigerato jet privato del pedofilo, ... Leggi su databaseitalia

Ieri sera 18 agosto, Bill Clinton ha tenuto un discorso a sostegno del candidato dem alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden. E a poche ore dal discorso, ecco spuntare alcune nuove foto che evide ...

