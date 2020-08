Ecco il "piano scuola": 11 milioni di mascherine, banchi dall'8 settembre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giuseppe Aloisi Concluso il primo summit del Cts sulla riapertura della scuola: Ecco tutte le novità ed i numeri. mascherine obbligatorie dai sei anni in poi L'intenzione del governo è quella di riaprire la scuola italiana, ma le difficoltà sono dietro l'angolo. La data scelta è quella del 14 settembre, e oggi è stato il giorno del primo summit del Comitato tecnico scientifico. Se ne parla da un po', se non altro perché il tema della riapertura delle scuole in tempi pandemici è cruciale, ma da qualche ora è possibile comprendere qualcosa in più sulle misure su cui si sta ragionando. Intanto il Cts ha detto che la"riapertura della scuola il 14 settembre è una priorità assoluta". Passi ... Leggi su ilgiornale

