EA Sports sotto accusa per la modalità Ultimate Team (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non ci sono buone notizie in casa EA Sports. Nei giorni scorsi è stata infatti mossa una class action nei confronti dell’azienda produttrice tra gli altri del noto gioco di calcio FIFA. L’azione è stata intrapresa dal tribunale del distretto nord della California in seguito a delle violazioni sulle scommesse per quanto riguarda la modalità di gioco chiamata Ultimate Team. La class action è stata mossa da Plaintiff Kevin Ramirez in rappresentanza di un centinaio di persone le quali chiedono un risarcimento danni di cinque milioni di dollari americani. Ultimate Team è stato messo sotto accusa perchè il suo format sembrerebbe invogliare a continuare a giocarci e a fare solo un’altra partita, tipico dei giochi di ... Leggi su esports247

esports247_it : EA Sports sotto accusa per la modalità Ultimate Team - mikepowah : Da bambino disegnavo un computer aprendo un quaderno a mo di laptop, sotto disegnavo la tastiera e sopra lo schermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sports sotto Lukaku: "Grande prestazione di squadra, sotto con la finale" Yahoo Eurosport IT