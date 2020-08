«È uscito di casa convinto di trovarlo». Chi è il volontario che ha scoperto i resti di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) «È uscito determinato a trovare il piccolo Gioele. Di prima mattina ha cominciato a battere il terreno. Aveva una sua idea della dinamica dei fatti ed è andato direttamente sulla strada in discesa rispetto al traliccio. E alla fine lo ha trovato». Così il suo amico Francesco Radici, ha raccontato a Sky le ore concitate di Giuseppe Di Bello. L’uomo che ha trovato i resti del bambino. Una storia nella storia: nel dramma di Caronia emerge una storia dai contorni fuori dal comune. Quattro parole raggelanti: “Ho trovato il bambino” Giuseppe Di Bello ha 55 anni. È un carabiniere in congedo di Capo d’Orlando. Stamattina è arrivato con un amico, Francesco Radici che lo ha accompagnato nelle campagne di Caronia (Messina). Ed è arrivato convinto di ... Leggi su secoloditalia

