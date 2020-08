È il nono anniversario delle Little Mix: da X Factor ad affermazione da record del girl power (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nono anniversario delle Little Mix non è di certo un numero tondo, ma si tratta solamente di un dettaglio: la girl band britannica, in 9 anni, ha saputo affermarsi con grinta e determinazione sulla scena teen pop dopo essersi fatta le ossa in uno dei talent show più ambiti del panorama musicale internazionale. Era l'estate del 2011, infatti, quando Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall parteciparono singolarmente alle audizioni di X Factor UK. I giudici scelsero di unirle in un unico progetto, le Rhytmix per poi optare per il nome Little Mix, una combinazione che decretò la loro fortuna. Vinsero X Factor UK e nell'anno successivo, il 2012, pubblicarono l'album di debutto DNA. Pensare a una ... Leggi su optimagazine

giancarloalber9 : nel necrologio del nono anniversario della scomparsa di un'adolescente di Chieti si legge : 'Tu cara che gestivi i… - lovingbullshits : RT @Jesys__smile: In onore del loro nono anniversario, ecco un thread delle Little mix durante il corso degli anni #9yearsoflittlemix - magic_michy : RT @Jesys__smile: In onore del loro nono anniversario, ecco un thread delle Little mix durante il corso degli anni #9yearsoflittlemix - jerrielesyontop : RT @Jesys__smile: In onore del loro nono anniversario, ecco un thread delle Little mix durante il corso degli anni #9yearsoflittlemix - agrandeyuhx : RT @Jesys__smile: In onore del loro nono anniversario, ecco un thread delle Little mix durante il corso degli anni #9yearsoflittlemix -

Ultime Notizie dalla rete : nono anniversario Anniversario Xiaomi: la lettera del fondatore ai colleghi Cellulare Magazine Anniversario Xiaomi: la lettera del fondatore ai colleghi

Ieri 16 agosto è stata per Xiaomi una data importante. È stato infatti il decimo anniversario del primo smartphone lanciato dal produttore cinese e il nono compleanno dell’interfaccia Miui, che caratt ...

F1 | Prove di 2021

Il Gran Premio del 70° Anniversario, andato in scena su un tracciato traboccante di storia quale Silverstone, ha regalato non poche sorprese agli appassionati. Max Verstappen ha conquistato il nono su ...

Ieri 16 agosto è stata per Xiaomi una data importante. È stato infatti il decimo anniversario del primo smartphone lanciato dal produttore cinese e il nono compleanno dell’interfaccia Miui, che caratt ...Il Gran Premio del 70° Anniversario, andato in scena su un tracciato traboccante di storia quale Silverstone, ha regalato non poche sorprese agli appassionati. Max Verstappen ha conquistato il nono su ...