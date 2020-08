“È Antonino!”. Belen Rodriguez, il gossip è confermato e incendia l’estate. È lui il suo nuovo compagno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si torna a parlare di Belen Rodriguez: ogni suo gesto è in grado di catalizzare l’attenzione del gossip estivo, grazie ad alcune recenti rivelazioni fatte dal settimanale Chi, riguardanti la sua vita sentimentale. Chiusa la frequentazione con Gianmaria Antinolfi, la showgirl e co-conduttrice di Tu si que vales sembra aver voltato pagina. Stando a quanto si legge nell’ultimo numero del rotocalco diretto da Alfonso Signorini (in edicola da mercoledì 19 agosto), un nuovo ‘amico’ sarebbe entrato nella vita e nella casa di Ibiza dell’argentina. Insomma, da quello che sappiamo si chiama Antonino ed è un hairstylist tra i più noti e conosciuti di Milano. Lui lavora per la catena Coppola, in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo. Come spesso accade ... Leggi su caffeinamagazine

lasara_81 : Su Chi viene confermato il flirt fra Belen e Spinalbese #perChi #19agosto #gossip -