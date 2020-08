Due anni fa il primo sciopero di Greta Thunberg per il clima. L’attivista: «Il mondo oggi nega ancora» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono passati due anni da quando Greta Thunberg è scesa in piazza per il suo primo sciopero scolastico in difesa del clima. Da quel momento la coscienza dei giovani di tutto il mondo si è svegliata in un unico grande movimento a difesa dell’ambiente. Ed è esattamente dopo due anni che la giovane di origini svedesi sul Guardian tira le somme di un bilancio non positivo nella lotta all’inquinamento. «In questi ultimi due anni il mondo ha emesso oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo», dice la giovane attivista, alla vigilia di un incontro importante. Domani Thunberg e ... Leggi su open.online

carlogubi : Chiedo scusa pubblicamente alla signora Francesca Totolo. Ho affermato il falso dicendo che la sua notizia era una… - pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - NicolaTenerelli : RT @RepubblicaTv: Portogallo, il salvataggio del presidente Rebelo de Sousa: si tuffa in mare per soccorrere due bagnanti: Il presidente de… - BCGinItaly : Nei primi 20 anni del 2000 la ricchezza finanziaria personale in #Africa è cresciuta da 0,3 mila mld del 1999 a 1,6… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Covid-19, bambina di due anni positiva nel Crotonese Orizzonte Scuola Dopo sei mesi si può tornare al cinema anche a Mantova

vincendo ben due volte il premio Nobel, in un film che celebra il potere della scienza e la forza di una grandissima donna, raccontando gli anni più turbolenti della sua vita.

Taylor Swift esce con il video di "The lakes" e festeggia nuovi record in classifica

La popstar pubblica in rete il lyric video di una canzone bonus dell’ultimo album “Folklore”. La popstar in vetta alla Billboard da tre settimane Taylor Swift sta ottenendo un enorme successo grazie a ...

vincendo ben due volte il premio Nobel, in un film che celebra il potere della scienza e la forza di una grandissima donna, raccontando gli anni più turbolenti della sua vita.La popstar pubblica in rete il lyric video di una canzone bonus dell’ultimo album “Folklore”. La popstar in vetta alla Billboard da tre settimane Taylor Swift sta ottenendo un enorme successo grazie a ...