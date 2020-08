Duchenne: terapia genica SRP-9001 verso approvazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Duchenne, la terapia genica sperimentale SRP-9001 ha ricevuto la designazione Fast Track dalla FDA: un passo avanti per lo sviluppo del farmaco La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la designazione Fast Track per la terapia genica SRP-9001 sviluppata da Sarepta Therapeutics per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Si tratta di una terapia sperimentale,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Merate: Giuseppe Lanzillotti affetto da distrofia di Duchenne è senza trasporto per la riabilitazione. Appello alle istituzioni

