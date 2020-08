Dramma alle porte di Benevento: 42enne trovato in casa senza vita (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma in città in contrada Torre Alfieri. È stato trovato privo di vita nella cucina della sua abitazione questa mattina un 42enne. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Erano stati avvertiti dai familiari che non avevano più sue notizie. Tutto lascia supporre che si tratti di un suicidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Tragedia questa mattina in una contrada alle porte di Benevento, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 42enne. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe deciso di togliersi la vita al ...

Coronavirus, Carlo La Vecchia: «Non è più in Lombardia la culla del virus. A scuola i ragazzi sono al sicuro»

«Aspettiamoci che i contagi continuino a salire, ma questo non deve allarmare: anche se dovessero arrivare a mille nuovi positivi al giorno in Italia, o anche di più». Perché non bisogna allarmarsi? « ...

