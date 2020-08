Doppio trapianto con fegato diviso in due grazie alla perfusione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Doppio trapianto di fegato da un unico donatore straniero combinando l'uso di un particolare macchinario, la macchina di perfusione epatica, con una tecnica che permette di dividere un fegato in due parti. Il primo caso al mondo riportato nella letteratura scientifica in cui sono state combinate le tecniche si deve ai chirurghi dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, che lo hanno descritto su Liver Transplantation. La macchina di perfusione extracorporea, spiega il comunicato dell'ospedale, viene frequentemente utilizzata nel trapianto di organi interi (fegato, rene, polmoni e cuore) in pazienti adulti. Invece di immergere l'organo nella soluzione di conservazione e ghiaccio, viene collegato alla macchina che fa circolare al suo ... Leggi su ilfogliettone

