Doppio Gnabry e poi Lewandowski: il Bayern piega il Lione ed è in finale di Champions (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nonostante un po' di paura nei primi minuti, la squadra di Flick centra l'obiettivo e cioè la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Lione battuto 3-0 grazie alle doppietta di Gnabry e la rete nel finale di Lewandowski. Appuntamento domenica alle ore 21.LA PARTITAcaption id="attachment 1009335" align="alignnone" width="300" Bayern Monaco (Getty Images)/captionNei primi minuti del primo tempo il Lione inizia con il piglio giusto divorandosi però due gol. Il primo con Memphis Depay che dopo aver saltato Neuer spedisce la palla sull'esterno della rete, mentre al 17esimo Ekambi colpisce il palo dopo un dribbling in area di rigore. Il Bayern sembra in difficoltà, ma alla prima vera occasione colpisce ... Leggi su itasportpress

