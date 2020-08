Dj morta, trovato un cappellino. Il papà: “Non è di Gioele. Viviana non gli avrebbe mai fatto del male” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ stato rinvenuto un capellino dai volontari che da questa mattina stanno partecipando alle ricerche di Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso insieme alla madre, la dj trovata senza vita nei pressi di Caronia. Dj morta, trovato un cappellino ma non è di Gioele Dopo avere fatto la foto lo hanno mostrato al papà … L'articolo Dj morta, trovato un cappellino. Il papà: “Non è di Gioele. Viviana non gli avrebbe mai fatto del male” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

