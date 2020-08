Dj morta, trovati dei resti vicino al traliccio. Il papà: «Viviana non avrebbe mai fatto del male a Gioele» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire». A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : morta trovati Dj morta, trovati dei resti vicino al traliccio. Il papà: «Viviana non avrebbe mai... Il Gazzettino Viviana Parisi, uno degli operai dopo l'incidente: "Non abbiamo visto il bambino non sappiamo se c’era o no”

“Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza for ...

Trovati resti umani non riconoscibili

Una segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta, ha ...

"Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L'urto è stato abbastanza for ...