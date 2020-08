Dj morta, si cerca ancora Gioele: trovato pezzo di seggiolino per bambino sotto il traliccio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono incessantemente le ricerche per trovare Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto assieme alla mamma, Viviana Parisi. Nei pressi del traliccio dell’alta tensione sotto cui l’8 agosto è stato rinvenuto il corpo senza vita della Dj, è stato trovato un pezzo di seggiolino per bambini: si tratta dell’aggancio che lo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DatodiPaola : @GigioSweet17 @lupettignelli Comunque dopo che la madre era morta, se il bambino girava in cerca di aiuto... ma 'p… - ButtaIlCorano : Alla mostra di Venezia 2020, il festival è donna con una BAMBINA mostrata bellamente in mutande ed in chiaro. Si ce… - infoitinterno : Dj morta, si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: «Viviana era una donna fragile, in preda a deliri mistici» - zazoomblog : Dj morta si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: Viviana era una donna fragile in preda a deliri mistici - #morta… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Dj morta, si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: «Viviana era una donna fragile, in preda a deliri mistici» -