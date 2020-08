Dj morta, il padre di Gioele piange sulla bara che contiene i resti ritrovati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nelle campagne di Caronia 19 agosto 2020 19:17 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset

Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni, è in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia che potrebbero appartenere al f ...È fissata per oggi, alle 13, l'autopsia sul corpicino del piccolo Evan, il bimbo di 21 mesi morto lunedì per arresto cardiocircolatorio all'ospedale 'Maggiore' di Modica. Anche qui, nella camera mortu ...